Власти Австрии решили пропустить поезда из Италии

24.02.2020, 2:44, Новости дня

Австрия дала разрешение на движение пассажирских поездов из Италии по своей территории. По словам австрийского министра внутренних дел Карла Нехаммера, у пассажиров экспресса из Венеции в Мюнхен коронавирус не подтвердился.

«Мы можем отменить тревогу. В обоих случаях, связанных с подозрением на коронавирус, проверки дали отрицательный результат», – цитирует главу МВД Австрии ТАСС.

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» (АФЖД) также проинформировала, что с 24 февраля сможет запустить поезда через пограничный переход Бреннер в Италии по расписанию. «Запрет властей в пункте Бреннер отменен», – говорится в сообщении оператора.

Накануне Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров. Позднее Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Напомним, по последним данным, коронавирусом в Италии заразились более 100 человек. Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.



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