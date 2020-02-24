Катаклизмы климата: ученые опровергают глобальное потепление

24.02.2020, 2:30, Новости дня

На Канарских островах из-за песчаной бури отменены и задержаны почти четыре сотни рейсов. Видимость во многих районах нулевая. Порывы ветра достигают 45 метров в секунду. Из-за этого на севере Тенерифе не могут потушить крупный лесной пожар.

Минута града и с дерева не просто листья, ветви срываются. Люди укрываются в машинах: железная крыша еще выдерживает, а стекло вот-вот треснет. Еще немного и трещины превращаются в пробоины. Капот джипа словно молотком отбивали. В офисах не выдерживают крыши.

Из-за сильнейшего шторма в Австралии попадали уличные фонари — люди даже обращались в больницу. Бассейн словно из картечи обстреливают. Ветер выносит с стулья с балконов. Дороги, газоны усеяны огромными градинами. По пять сантиметров в диаметре. Попадавшие деревья блокируют людей прямо в машинах.

После безумных штормов очередная вспышка лесных пожаров. В Австралии они бушуют уже больше полугода. В целом температура воздуха в Австралии с начала XX века повысилась примерно на градус. Однако стоит ли это считать признаком глобального потепления?

Проснувшиеся ежи, лягушки, прыгающие с ветки на ветку над снежным покровом с проплешинами, божьи коровки, бабочки — московская зима, оказывается, оказалась еще не самой теплой.

Во Франции в феврале установлен новый температурный рекорд. Люди отдыхают практически без одежды. На пляжах люди часто без одежды.

Сильнейшие ливни обрушились на казалось всегда солнечный Дубай. Символ города — роскошные спорткары рассекали по залитым шоссе.

В одних местах машины заливало по руль, в других люди катались по лужам на скутерах, приезжие рабочие освоили лодки, каное. Вот двое нашли кусок дерева и расположились на стульях.

Залиты автобусы, тротуары. На месте газонов появились искусственные газоны. Воду с этих газонов Дубая откачивали специальными насосами полтысячи инженеров, сотни машин работали в круглосуточном режиме. Сильнейший дождь затопил этажи некоторых знаменитых дубайских торговых центров.

Возвращаясь к вопросу, являются ли погодные аномалии свидетельством глобального потепления, ученые предлагают обратиться к статистике за последние 50 миллионов лет и посмотреть на ситуацию в целом. Статистика показывает, что в этом промежутке времени глобальный климат имеет общую тенденцию к похолоданию.