Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Чикаго», Худобин – первая звезда матча

24.02.2020, 2:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду домашней арены "Американ Эйрлайнс-центр" обыграл "Чикаго Блэкхоукс" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

У победителей голами отметились Джо Павелски (16) и Тайлер Сегин (37), а у гостей единственную шайбу забросил Доминик Кубалик (28).

Российский форвард хозяев льда Александр Радулова отыграл 12 минут 53 секунды и записал на свой счет одну результативную передачу, а его соотечественник и одноклубник Антон Худобин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

"Даллас" одержал третью победу в последних пяти играх и с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, а "Чикаго" в ней же расположился на 12-й строчке, имея в активе 62 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Старз" в среду, 26 февраля, на выезде сыграют с "Каролиной", а "Блэкхоукс" в тот же день встретятся с "Сент-Луисом".



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