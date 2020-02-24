Названы обращающиеся к экстрасенсам знаменитости

24.02.2020, 2:04, Разное

В последнее время знаменитости часто обращаются к экстрасенсам. Стало известно, какие звезды спрашивали советов у людей, которые обладают сверхъестественными способностями.
Анна Хилькевич после переезда в новую квартиру обращалась к экстрасенсам. По ночам ей снились кошмары, она не могла расслабиться. Приход священника не исправил ситуацию, и тогда она нашла медиума, который дал совет набить подушку гречкой и спать на ней. Этот способ тоже не принес результатов.

Говорят, что у Аллы Пугачевой есть собственный экстрасенс, который ей помогает советами. Если она будет слушать его рекомендации, то с ней не может случиться ничего страшного.

Сосо Павлиашвили также использует помощь целителей. Когда он ощущает себя плохо, то обращается к знахарке, она дает ему травы и мази, делает амулеты и обереги для всех членов семьи.

Когда Александр Панайотов принимал участие в шоу «Голос», то ходил к экстрасенсу Зираддину Рзаеву, чтобы узнать, будет ли он победителем. Специалист рассказал, что артист будет на почетном месте и немного открыл, что его ждет в дальнейшем. В итоге Александр Панайотов занял второе место в конкурсе.

Ирина Безрукова честно призналась, что советуется с Александром Литвином, победителем 6 сезона «Битвы экстрасенсов». Он занимается нумерологией и прогнозирует будущее. Также хорошо ощущает людей и рассказывает правду.



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