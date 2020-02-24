Мнение: «Утром умер Мамонтов…»

24.02.2020, 1:32, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

19 февраля 2010 года (пятница)

Подняли в пять утра. Пошли грузить мясо. Все последние дни на свиноферме забивали свиней. Сегодня свиные туши загрузили в КамАЗ и увезли. Толи на продажу, толи в другую колонию.

Погрузка шла весело. Все изумлялись: своя свиноферма, сами растим свиней, сами режем, а в столовой мясо никто не видит. Никогда. Как такое возможно?

Отшучивался:

— А мне без разницы, свинину все-равно не ем.

— Мусульманин?

— Ага, только не ортодоксальный. Без фанатизма!

***На утреннюю проверку Мамонтов принес свежих газет. Много интересного.

«Вечерняя Казань» и «Комсомольская правда» написали, что экс-глава Буинского района, а ныне министр экономики господин Садриев подозревается в том, что является заказчиком убийства, совершенного ещё в 2003 году. Ещё одни ярчайший пример «отрицательного отбора» шаймиевской кадровой политики.

***Несколько дней назад в колонию приехал новичок. Приехал «самоконвоем», то есть самостоятельно. Из Дрожжановского района Татарстана. Что интересно, суд первой инстанции у него состоялся 11 января. А кассационную жалобу рассмотрели уже 2 февраля, то есть через двадцать дней. Всё это время он был на свободе, поскольку приговор не вступил в законную силу. А я ждал рассмотрения кассационной жалобы сорок два дня. И ждал в тюрьме. Где справедливость?

20 февраля 2010 года (суббота)

Утром умер Мамонтов. Прямо во время утренней проверки. Как стоял, так и упал. Назад. Строй дрогнул. Надзиратели растерялись.

— Вызывайте скорую! – крикнул я, расстегивая Геннадию Павловичу куртку и хлестая по побагровевшим щекам.

Через минуту–полторы Мамонтов вернулся. Видимо, там, на небесах решили, что 62 года – не срок, пусть ещё помучается земной жизнью.

Мамонтова увели в дежурку. После развода зашёл к нему, он ничего не помнит.

***Малика отправили в штрафной изолятор. За попытку, минуя цензуру, передать на волю письмо. В письме не было ничего подцензурного – что можно написать любой девушке? Но, видимо, Малик не хотел, чтобы слова, адресованные одной единственной, читал ещё кто-то. Вот и передал письмо с освободившимся осужденным. Но не учел, что освободившийся, еще не свободный. Бывшего зэка подвергли обыску (без ордера, без понятых) и нашли письмо Малика.

Фотография отсюда