Максимальный уровень угрозы объявлен в Южной Корее из-за коронавируса

24.02.2020, 1:30, Новости дня

В Южной Корее из-за коронавируса впервые за последнее десятилетие объявлен максимальный уровень угрозы.

Число зараженных за сутки выросло на треть — уже более шестисот. Скончались шесть человек, передает "Россия 24".

Вспышка коронавируса в Корее произошла после того, как пожилая женщина, которая заразилась, отказалась сдавать анализы и посетила церковную службу, а там было более тысячи прихожан.

 



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