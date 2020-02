Трамп обвинил Шиффа в утечке информации о помощи России Сандерсу. Конгрессмен заявил, что президент снова предал Америку

24.02.2020, 1:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что за утечкой информации о возможной помощи на выборах президента сенатору-демократу Берни Сандерсу со стороны России стоит конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке Палаты представителей. Об этом Трамп заявил 23 февраля на брифинге перед официальным визитом в Индию. Стенограмма его пресс-конференции опубликована на сайте журналистского пула Белого дома.

“Они слили это – Адам Шифф и его группа… они слили это в газеты, как обычно. Нужно провести расследование против Шиффа из-за утечки этой информации”, – сказал Трамп.

Он также заявил, что демократы “относятся к Сандерсу очень несправедливо”, потому что не хотят, чтобы “Берни Сандерс представлял их [на выборах президента]”.

Адам Шифф, который был одним из главных действующих лиц в ходе процедуры импичмента Трампа, в Twitter отверг обвинения в сливе информации.

“Отличная попытка, господин президент. Но ваша ложь никого не обманет. Вы приветствовали российскую помощь в 2016 году, пытались принудить Украину [к расследованию против Джо Байдена] в 2019-м и не будете защищать наши выборы в 2020 году. Вы уволили начальника разведки, который проинформировал об этом Конгресс. Вы предали Америку. Опять”, – написал он.

Nice deflection, Mr. President. But your false claims fool no one.

You welcomed Russian help in 2016, tried to coerce Ukraine’s help in 2019, and won’t protect our elections in 2020.

Now you fired your intel chief for briefing Congress about it.

You’ve betrayed America. Again. https://t.co/WlMDaz8stF

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 23, 2020

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс сейчас лидирует в праймериз Демократической партии за право быть кандидатом от демократов. 21 февраля The Washington Post со ссылкой на данные разведки сообщила, что Россия, вероятно, будет пытаться помочь кампаниям Сандерса и Трампа, чтобы посеять раздор в американском обществе и подорвать веру в демократические процедуры и институты.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали «ерундой».

В опубликованном в январе 2017 года докладе ЦРУ говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Директор ФБР Кристофер Рэй 5 февраля 2020 года заявил, что попытки РФ влиять на внутреннюю политику США не прекращаются с 2016 года.