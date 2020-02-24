«ПСЖ» обыграл «Бордо», Неймар получил красную карточку на 92-й минуте

24.02.2020, 1:30, Новости дня

Футболисты "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" обыграли команду "Бордо" в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу парижан.

У победителей встречи дубль оформил защитник Маркиньос (45-я, 63-я минуты) и по разу отличились Эдинсон Кавани (25) и Килиан Мбаппе (69), а у гостей мячи забили Хван Ый Чо (18), Пабло (45+6) И Рубен Пардо (83).

Для Кавани этот мяч стал 200-м за "ПСЖ", также уругваец, помимо гола, записал на свой счет результативный пас, а его одноклубник Анхель Ди Мария отметился двумя голевыми передачами.

В концовке был удален бразильский форвард хозяев поля Неймар – на 92-й минуте бразилец получил вторую желтую карточку за грубую игру. Таким образом, 28-летний нападающий пропустит следующую игру против "Дижона".

"ПСЖ" довел беспроигрышную серию в Лиге 1 до 14 матчей (12 побед, 2 ничьи) и с 65 очками лидирует в турнирной таблице, а "Бордо", потерпевший первое поражение в последних пяти играх, расположился на 12-й строчке, имея в активе 35 очков.