Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде – экс-посол США Хербст

24.02.2020, 1:18, Новости дня

Руководство России использует победу во Второй мировой войне для оправдания своего существования. Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью НВ, которое было опубликовано 23 февраля.

Его спросили, кого, по его мнению, удастся пригласить президенту РФ Владимиру Путину в Москву на празднование 9 мая.

«Российское руководство, как и их советские предшественники, опираются на победу во Второй мировой войне, потому что только она хоть как‑то оправдывает их существование в нынешнем виде. Полагаю, что некоторые лидеры все же приедут», – сказал Хербст.

По его словам, «Путин очень хочет видеть там» президента США Дональда Трампа.

«И если вдруг Трамп решится на это, очень важно, чтобы такой визит сопровождался его продолжительными визитами и в другие столицы – Киев, Варшаву или столицы стран Балтии, чтобы показать: победа над нацизмом – не единоличная собственность России, хотя она старается демонстрировать ее именно так», – заявил американский дипломат.

В Кремле сообщали, что намерение посетить праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы, подтвердили 17 лидеров, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Сербии и Беларуси. 

В августе Кремль направил приглашения на празднование премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Трампу, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что Кремль пригласит на празднование президента Украины.

Речь идет о годовщине капитуляции нацистской Германии, датой которой Россия считает 9 мая 1945 года. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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