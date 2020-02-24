Мнение: США обвинили Россию в глобальной кампании дезинформации о коронавирусе Сovid-19

24.02.2020, 1:14, Разное

Медики ищут вакцину. Фото: hyser.com.ua

Чиновники Государственного департамента США заявили, что Россия ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе, используя для этого тысячи ботов в социальных сетях.

Как сообщает AFP со ссылкой на свои источники, боты предпринимают скоординированные усилия, чтобы посеять панику.

"Тысячи аккаунтов в соцсетях, связанные с Россией, предприняли скоординированные усилия, чтобы посеять тревогу из-за коронавируса, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией", — уверяют в Госдепе.

Уточняется, что боты действуют на разных социальных платформах — Twitter, Facebook и Instagram. Тему "раскачивают" при помощи нескольких языков.

"Намерение России состоит в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты США изнутри, в т.ч. путем скрытых кампаний по оказанию вредного влияния. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных ответных мер в сфере здравоохранения", — уточнил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

Напомним, президент США Дональд Трамп возмутился возвращению 14 американцев из Японии, которые имеют позитивный результат теста на коронавирус. Болезнь была обнаружена, когда они находились в автобусе с другими 314 американцами на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Нанэда.

Американцы атакуют людей азиатской внешности из-за страха перед коронавирусом.

Источник: Теория элит



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