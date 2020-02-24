Район Дамаска подвергся ракетной атаке

24.02.2020, 1:12, Новости дня

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражают ракетную атаку в небе над Дамаском, информирует SANA.

По поступающей информации, в небе над столицей Сирии слышны звуки взрывов, передает ТАСС.

Отмечается, что большинство ракет удалось сбить до того, как они достигли целей. По данным сирийских СМИ, обстрел велся со стороны оккупированных Голанских высот.

Тем временем представитель Армии обороны Израиля подполковник Авихай Адрей (Avichay Adraee) сообщил в Twitter, что в районе Адилия в сельской местности под Дамаском были нанесены удары по штабу террористов, где, по его словам, десятками килограммов изготавливалось топливо для реактивных снарядов боевиков, а также проводились курсы обучения технических специалистов террористов.

Напомним, в прошлую среду ракетной атаке подверглось средиземноморское побережье Сирии.