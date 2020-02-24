Стас Пьеха призвал не бояться разрыва отношений

24.02.2020, 1:04, Разное

Стас Пьеха признался, что даже в детстве его отношения с близкими были далеко не идеальными. Аналогичная картина наблюдается даже сейчас. Возможно, из-за этого исполнитель и считает институт брака изжившим себя.
Как известно, в судьбе Стаса Пьехи было много неожиданных поворотов, в том числе расставание с супругой. В недавнем интервью певец заявил, что считает совместную жизнь в паре изжившей себя, ведь сейчас многим людям комфортно в одиночестве. «Для меня брак является далеко необязательной вещью», — добавил исполнитель. Стоит напомнить, что Пьеха разошелся с женой почти 5 лет назад. Впрочем, пара по-прежнему не оформила развод.

На данный момент экс-возлюбленная Стаса Пьехи живет в Санкт-Петербурге вместе с сыном. Певец призвал поклонников не бояться разрыва отношений, ведь в некоторых случаях речь идёт о «дороге к счастью, которая имеет непростое начало».



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