«Изучили разные объекты». Гончарук назвал области Украины, куда могли привезти эвакуированных из Уханя

24.02.2020, 0:54, Новости дня

Перед прибытием в Украину граждан, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя рассматривались разные варианты их размещения на карантин. Об этом 23 февраля в эфире телеканала «Украина» сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы рассматривали несколько объектов по Украине… Это объекты в Одесской области, это объекты, действительно, в Тернопольской, Львовской области, Киевской области, в Полтаве. У каждого объекта есть свои особенности, и, рассматривая все эти объекты, конечно, мы, например, отправляли группы людей, специалистов, чтобы они изучили разные объекты», – сказал он.

По словам премьер-министра, в регионах проводились консультации с разными людьми.

«И что мы увидели? Как только мы начинали изучать какой-то объект, относительно него сразу возникала очень эмоциональная, нездоровая реакция. Людей начинали подстрекать в социальных сетях, появлялись фейки, …вбросы появлялись. И это на самом деле подтвердило наши опасения, что в случае, когда мы привезем людей в Украину и если мы раскроем маршрут, по которому их будут перевозить, например, – мы повышаем вероятность провокаций относительно них. Ситуация в Санжарах, к сожалению, подтвердила наши опасения», – заявил Гончарук.

Вечером 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области приехали автобусы с гражданами, эвакуированными из Уханя, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Эвакуированные заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Один из участников протестов 22 февраля был отправлен под домашний арест.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, 23 февраля на 10.00 по центральноевропейскому времени (11.00 по Киеву), за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира. Из них более 200 – в последние сутки. 11 пациентов умерли с начала вспышки.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

22 февраля правительство китайской провинции Хубэй заявило, что инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV) может длиться почти вдвое дольше, чем предполагалось ранее.