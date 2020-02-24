Наука: Аутизм пытаются лечить через мозжечок

24.02.2020, 0:38, Разное

По мнению ученых из Университета Техаса, в отличие от коры головного мозга, другие области головного мозга играют серьезную роль в развитии аутизма.

Мозжечок в человеческом мозге

Говоря о нейробиологических причинах аутизма, обычно обсуждают кору полушарий. Кора в большей степени, чем прочие части мозга, связана с высшими когнитивными функциями, и потому естественно думать, что проблемы с общением, повторяющееся поведение и другие характерные особенности аутистических расстройств связаны именно с неполадками в коре.

Однако другие области мозга тоже играют довольно серьезную роль в развитии аутизма; в частности, известно, что у аутистов есть характерные аномалии в мозжечке, и что мозжечок связан с нейронными цепочками, которые при аутистических расстройствах работают неправильно. Исследователи из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса задались целью более детально узнать, как именно мозжечок связан с корковыми центрами, в которых, как считается, прячется аутизм, и действительно ли связь между ними в данном случае на что-то влияет. Другой задачей было понять, можно ли эти связи изучать на мышах.

Поперечный разрез через мозжечок мыши; разными цветами показаны слои разных нейронов

В статье в Nature Neuroscience авторы пишут, что и у человека, и у мышей есть схожие связи между мозжечком и нижней теменной долей коры. Когда на мозжечок действовали электрическим током (с помощью метода транскраниальной электростимуляции, при котором слабый электрический ток подают в определенную область мозга прямо сквозь кожу и кости черепа), то и у животных, и у людей менялась активность одинаковых нейронных «проводов», идущих от мозжечка в кору. Затем такую же электростимуляцию провели с детьми с аутизмом – и оказалось, что эти самые «провода» функционируют у них иначе, чем у обычных детей.

Хотя у мышей мозг устроен проще, чем у человека, тем не менее, основные симптомы аутизма могут проявляться и у них: животные избегают общества других (что для общительных мышей крайне несвойственно) и постоянно без нужды повторяют какие-то действия. И когда у мышей подавляли вышеупомянутую связь между мозжечком и корой, то у них в поведении возникали все характерные аутистические особенности.

Наконец, когда нейроны мозжечка, связывающие его с корой, стимулировали извне, аутистические симптомы у мышей проходили, правда, не все: к животным возвращалась общительность, они могли нормально коммуницировать с товарищами, однако повторяющееся поведение у них оставалось. С другой стороны, стимуляция давала эффект и на взрослых мышах тоже, а не только молодых.

Возможно, действуя на мозжечок, можно будет если и не излечивать аутизм у людей, то, по крайней мере, в значительной мере ослаблять его симптомы – и ослаблять не только у детей, но и у взрослых. Здесь еще предстоит выполнить достаточно много предварительных исследований, но, раз связь мозжечка с аутизмом можно изучать на мышах, пожалуй, что в скором времени дело дойдет и до полноценных клинических исследований.

Добавим, что в последнее время вообще все чаще говорят о том, что функции мозжечка не ограничиваются только лишь контролем над движениями (как это можно прочитать в старых учебниках) – на самом деле он связан с разными высшими когнитивными функциями и даже играет большую роль в творчестве.