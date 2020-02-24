Наука: Как мозг реагирует на когнитивные искажения в музыке

24.02.2020, 0:38, Разное

Человеческий мозг по-разному воспринимают музыку, если слушателю заранее сообщили, кто её исполняет – профессионал или ученик. Исследователи из Университета Арканзаса, Аризонского университета и Университета Коннектикута изучили это явление, опубликовав свои выводы в журнале Scientific Reports.

Ожидания и предубеждения или так называемый «эффект обрамления» играют большую роль в нашем опыте. Это продемонстрировали в исследованиях, связанных с искусством, вином и даже газировкой. В 2007 году всемирно известный музыкант Джошуа Белл (Joshua Bell) проиллюстрировал роль контекста в нашем наслаждении музыкой – он играл на своей скрипке Страдивари в метро города Вашингтон, ​​и прохожие проходили мимо без интереса.

Учёные обнаружили, что информация о мастерстве исполнителя сильно влияет на то, как мозг слушателя будет реагировать на музыку. Они также выявили, что преодоление этой предвзятости требует осознанных усилий.

В исследовании приняли участие 20 участников без музыкального образования. Во время функциональной МРТ в недавно созданном Исследовательском центре мозга в Университете Коннектикута участники слушали восемь пар 70-секундных музыкальных отрывков, представленных в случайном порядке. Каждая пара состояла из двух разных исполнений одного и того же отрывка.

Участников предварительно поставили в известность, что одна из пар сыграна «учеником фортепиано из консерватории», а другая — «всемирно известным профессиональным пианистом». Хотя участники на самом деле слушали работы ученика и профессионала, они во время эксперимента дважды слышали каждую пару с перепутанными местами ярлыками исполнителя. Это гарантировало, что учёные могли бы исследовать влияние ярлыка вне зависимости от качества самого исполнения.

Участники оценили своё удовольствие от каждого отрывка по шкале от одного до десяти и указали, какой из двух отрывков в каждой паре им больше понравился. Исследователи использовали снимки фМРТ для изучения областей мозга, связанных со слуховой обработкой, удовольствием и вознаграждением, а также с когнитивным контролем.

Чтобы изучить активность мозга, связанную с предвзятостью, учёные сравнили снимки мозга участников, которые предпочли «профессиональные» отрывки с изображениями активности мозга тех, кто предпочёл «ученические». Они обнаружили, что в случае, когда участник выбирал отрывок, приписываемый профессионалу, значительно больше активности наблюдалось в первичной слуховой коре, а также в области мозга, связанной с удовольствием и вознаграждением.

Активность мозга во время эксперимента. (A, B) Во время более предпочитаемого отрывка профессионала, по мнению человека, в первичной слуховой коре возникает значительно большая активность относительно той ситуации, когда играл пианист-ученик. (C, D) Та же ситуация наблюдается и в вентро-медиальной префронтальной коре.

Эта активность начиналась тогда, когда участнику сообщали, что исполнитель был профессионалом, длилась до того, как включали музыку, и оставалась постоянной во время прослушивания. Таким образом, убеждённость в том, что музыкант профессионал, заставляло участников уделять больше внимания их музыке и особым образом настраивало их не только в начале, но и на протяжении всего отрывка.

Исследователи также изучили активность мозга участников, которые предпочитали «ученические» записи «профессиональным». В то время как эти участники слушали записи, присваиваемые профессионалу, учёные видели более высокую активность в области мозга, связанной с когнитивным контролем и совещательным мышлением, на протяжении всего отрывка. Также оказалось, что у таких людей было больше связей между частями мозга, связанными с когнитивным контролем и вознаграждением.

«Были и другие ситуации, когда люди слушали достаточно внимательно, чтобы понять, что мы их дурачим, то есть, когда они осознавали, что им больше нравилось исполнение с ярлыком “ученик”», — говорил Эдвард Лардж (Edward Large), нейробиолог-теоретик из UConn.

Учёные отметили, что участники, которые могли противостоять предвзятости (решившие, что им больше нравится работа ученика или меньше нравится работа профессионала), «привлекали к участию» отделы мозга, предназначенные для исполнительного контроля, и это выглядело как усилие для подавления предубеждения. Эти данные демонстрируют, как критическое мышление вне информации об исполнителе (явно в виде его имени или неявно в виде его позиции на сцене Карнеги Холл или платформе метро), может преобразовать способность слушать и то, как человек оценивает музыкальное выступление.

Исследователи объясняют, что такие открытия имеют значимость и за пределами области музыкальных предпочтений.

«Наши выводы актуальны для нейроэкономистов, психологов и художников, поскольку они демонстрируют, что «совещательное и усиленное мышление» может сыграть решающую роль в преодолении когнитивных искажений, связанных с социально сконструированными концепциями и стереотипами», — пишут они в статье.