В Италии зарегистрирована третья смерть от коронавируса

24.02.2020, 0:18, Новости дня

23 февраля в Италии скончалась третья жертва китайского коронавируса. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Умерла пожилая женщина, которую госпитализировали с онкологическим заболеванием в больницу города Крема на севере страны (регион Ломбардия). У нее также обнаружили коронавирус.

Власти Италии сообщают об одном выздоровевшем.

Среди тех, у кого обнаружили коронавирус, оказался в том числе 17-летний студент из города Вальтеллина (Ломбардия). Издание отмечает, что это один из первых случаев, когда инфекцию обнаружили у такого молодого гражданина.

Ранее было известно о двух итальянцах, скончавшихся от коронавируса. На утро 23 февраля сообщалось о 76 инфицированных в стране. Итальянские власти ввели карантинные меры в пяти регионах.

В конце декабря 2019 года в китайском Ухане впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 23 февраля общее число жертв коронавируса в Китае достигло 2442 человек, инфицировано 76 936 жителей, при этом 22,8 тыс. человек излечились от вызываемой вирусом болезни COVID-19 и были выписаны из больниц. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами КНР зафиксировано 1402 случая заболевания в 28 странах мира, 11 пациентов умерли.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.