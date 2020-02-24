Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы коронавируса

24.02.2020, 0:12, Новости дня

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» приостановила движение поездов между Австрией и Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения нового коронавируса, говорится в заявлении Österreichische Bundesbahnen.

«В настоящее время движение поездов через Бреннер невозможно. Причиной стал официальный запрет», – приводит сообщение компании ТАСС.

Накануне Австрия запретила проезд поезда из Италии в Германию из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров.

Напомним, по последним данным, коронавирусом в Италии заразились более 100 человек. Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.



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