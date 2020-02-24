Минздрав Израиля сообщил о втором случае заражения коронавирусом

24.02.2020, 0:06, Новости дня

Минздрав Израиля сообщил об обнаружении коронавируса у второго из израильтян, вернувшихся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

В ночь на 21 февраля спецрейсом из Японии его доставили на родину, как и еще одного гражданина Израиля, у которого также было выявлено заболевание.

Наличие коронавируса подтвердила экспертиза Центральная лаборатория министерства здравоохранения Израиля, сообщает РИА Новости.

По всей стране распространено предупреждение о том, что нарушение карантина со стороны вернувшихся из стран Азии может быть квалифицировано как уголовное преступление с наказанием до семи лет лишения свободы.

По данным ВОЗ, в настоящее время жертвами болезни в Китае стали 2445 человек, общее число зараженных достигло 77 042. За пределами Китая число заболевших достигло 1769, скончались 17 человек.