Минздрав Израиля сообщил о втором случае заражения коронавирусом

24.02.2020, 0:06, Новости дня

Минздрав Израиля сообщил об обнаружении коронавируса у второго из израильтян, вернувшихся на родину из Японии с круизного лайнера Diamond Princess.

В ночь на 21 февраля спецрейсом из Японии его доставили на родину, как и еще одного гражданина Израиля, у которого также было выявлено заболевание.

Наличие коронавируса подтвердила экспертиза Центральная лаборатория министерства здравоохранения Израиля, сообщает РИА Новости.

По всей стране распространено предупреждение о том, что нарушение карантина со стороны вернувшихся из стран Азии может быть квалифицировано как уголовное преступление с наказанием до семи лет лишения свободы.

По данным ВОЗ, в настоящее время жертвами болезни в Китае стали 2445 человек, общее число зараженных достигло 77 042. За пределами Китая число заболевших достигло 1769, скончались 17 человек.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

12.02 / МИД отчитался о полной выплате взносов в бюджет СЕ

11.02 / Двоих мужчин порезали в драке у торгового центра в Москве

25.02 / В Женеве проходит выставка украинского фотографа

31.01 / Гендиректор IBM Джинни Рометти покидает свой пост

13.02 / Экс-депутат Европарламента прокомментировал процесс против Маттео Сальвини

05.02 / Российский посол ответил на обвинения Варшавы в адрес советских войск

07.02 / «Я – гей». Британский телеведущий сделал заявление после 27 лет брака

14.01 / Людям не нравятся высокие зарплаты чиновников и депутатов. Но правда такая – или высокие зарплаты от государства, или конверты. Третьего не дано

01.02 / На украинца Лимешко администрация российской колонии оказывает давление – Денисова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика