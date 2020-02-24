Россия и Турция обсуждают возможность платить рублями на турецких курортах

24.02.2020, 0:04, Разное

Мунир Каралоглу, губернатор Антальи, рассказал, что в данный момент правительства РФ и Турции продолжают вести переговоры по поводу внедрения оплаты рублями на турецких курортах. Уже есть некоторые договоренности по этому поводу.

Если переговоры закончатся удачно, россияне смогут без проблем рассчитываться в отелях Турции рублями. В ответ власти могут позволить гражданам партнерской страны платить в РФ лирами. На данный момент уже имеются некоторые наработки, но пока переговоры продолжаются.

Турецкие власти и эксперты отметили, что положительный исход сделки позволит развивать в стране сферу туризма, привлечь новых клиентов и инвестиции. В текущем году ожидается, что поток россиян в туристическую страну увеличится на 15%, а их число превысит 6 миллионов граждан.