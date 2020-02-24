Медики назвали 7 главных причин сонливости

24.02.2020, 0:04, Разное

Сонливость возникает из-за многих факторов. Врачи советуют обратить внимание на данное состояние, ведь оно, как правило, указывает на проблемы со здоровьем.

Первой и самой банальной причиной является усталость – это вполне нормальный процесс, особенно в вечернее время. Перед сном рекомендуется проветрить помещение и не использовать электронные гаджеты. Оптимальная продолжительность сна – около 7-8 часов. Стресс также приводит к тому, что человеку постоянно хочется спать. В итоге наблюдается не только переутомление, но и нарушение мозговых функций, отмечают эксперты. Заболевания сердца или эндокринной системы также приводят к повышенной сонливости, с этим сталкиваются и пациенты, страдающие от сахарного диабета. При приёме транквилизаторов, нейролептиков, противокашлевых средств или анальгетиков человеку тоже постоянно хочется спать. Впрочем, данный эффект сугубо индивидуален, подчеркивают медики.

Малоподвижная работа и образ жизни заставляют людей чувствовать сонливость даже утром. Необходимо каждый час делать мини-разминку, ведь это улучшит работу мозга и разгонит кровоток. В заключение врачи выделяют такие факторы, как сбой биоритма и авитаминоз. С первой проблемой зачастую сталкиваются те, кто работает в ночную смену, со второй – люди, у которых проявляется недостаток витаминов C, E, B6 и B12.