Daily Express — сокращение оборонного бюджета не позволит Великобритании противостоять «российской угрозе»

24.02.2020, 0:04, Новости дня

Редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн раскритиковал стремление британского правительства сократить оборонные расходы Великобритании, передаёт Daily Express. В частности, опасения эксперта вызывают потенциальные авиаудары и угроза перерезки подводных кабелей со стороны России.



Reuters

Нехватка финансирования Военно-морского флота Великобритании сделает страну уязвимой перед целым рядом угроз от разграбления рыбных запасов другими странами до ракетных ударов России, пишет Daily Express.

«Как Великобритания может остановить русских, использующих свой увеличивающийся флот подводных лодок, от авиаударов при помощи ракет большой дальности или отключения интернет-соединения всему миру, путём перерезки подводных кабелей?» — заявил редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

Кроме того, у Великобритании есть обязательства перед 14 заморскими территориями, которые страна должна защищать и поддерживать после разрушительных ураганов. При этом региональные союзники не воспринимают поддержку Лондона всерьёз, так как понимают, что у него недостаточно средств и политической воли.

По словам эксперта, противостоять подобным угрозам Лондон должен при помощи расширения собственного флота подводных лодок и противолодочных фрегатов.

В связи с этим решение премьер-министра Бориса Джонсона сократить бюджет всех министерств, в том числе Министерства обороны, на 5% в пользу Национальной службы здравоохранения вызвало беспокойство Баллантайна. Так, постоянный секретарь Министерства обороны Соединённого Королевства Стивен Лавгроув подтвердил, что пять новых фрегатов типа 31 войдут в состав британского флота только в 2027 году, то есть на четыре года позже запланированного.

Таким образом, до середины 20-х годов в распоряжении страны будет лишь 15 фрегатов и эсминцев, тогда как даже на вооружении Италии стоит 17.

«Стыдно разгромить свой флот, ожидая, что военно-морские силы других стран будут сражаться и умирать за вас», — приводит Daily Express слова Баллантайна.