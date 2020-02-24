Bloomberg — на фоне коронавируса мечта о глобализации дала трещину

24.02.2020, 0:04, Новости дня

Министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой двадцатки» предупредили об угрозе распространения коронавируса для значительного замедления экономического роста, передаёт Bloomberg. Ожидается, что в рамках двухдневных обсуждений экономисты не смогут найти выход из экономического застоя.



Reuters

Основным вопросом повестки дня заседаний министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой двадцатки», стартовавших вчера в Эр-Рияде, стало сотрудничество в решении экономических проблем, связанных с распространением коронавируса, пишет Bloomberg.

Наиболее примечательным оказалось отсутствие представителей Китая, которые предпочли остаться на родине и сосредоточиться на сдерживании вспышки заболевания, поразившем более 80 тыс. человек по всему миру, унёсшим жизни уже более 2 тыс. 300 человек и нарушило функционирование глобальных сетей снабжения.

При этом остаётся неизвестно, сколько ещё человек пострадают от коронавируса, и насколько тяжёлыми для глобальной экономики окажутся его последствия. Это породило вопросы относительно зависимости, которую принесла за собой глобализация.

«Хотим ли мы всё ещё зависеть на 90 — 95% от цепочек поставок Китая для автомобильной, фармацевтической индустрий, авиационной промышленности или мы хотим привлечь внимание к последствиям данной ситуации, чтобы построить заводы, новые производства и стать более независимыми?», — заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что вспышка коронавируса внезапно стала фактором риска для мировой экономики и что она может иметь серьёзные макроэкономические последствия.

В частности, по словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, распространение болезни привело к понижению прогнозируемого роста Китая с 6% до 5,6% и до 0,1 процентного пункта по сравнению с прогнозом глобального роста.

Bloomberg отмечает, что вспышка заболевания пришлась на нестабильное для мировой экономики время. В условиях рекордно низких процентных ставок и ограничения способности предоставлять стимулы посредством денежно-кредитной политики, внимание приковано к бюджетно-финансовой политике. Так, около половины входящих в «Большую двадцатку» стран стремятся смягчить бюджет, чтобы позволить себе выделение больших средств.

«Посмотрите, что происходит: мы уже находимся в состоянии спада, уже существует торговая напряжённость, уже страдают инвестиции, а теперь у нас есть и коронавирус», — отметил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа.

При этом поиск ответов в бюджетно-финансовой политике агентство не считает выходом из положения, так как даже если правительства стран увеличат спрос путём увеличения трат, это не решит проблему закрытых заводов в Китае.

Bloomberg полагает, что двухдневные обсуждения маловероятно в условиях неопределённости вокруг коронавируса и отсутствия представителей Китая, РФ и Великобритании позволят найти выход из экономического застоя.