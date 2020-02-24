Мнение: Помидорами не отделаемся

24.02.2020, 0:02, Разное



Бежим!!

Кстати, об армии. А не пришла ли пора собрать манатки и дать дёру из Сирии (а заодно и из Ливии)? Или наш идиот будет всерьез с Турцией воевать? Но тогда ведь мы точно «помидорами не отделаемся». Там каша заваривается серьезная, и у Турции перевес в силах подавляющий.

Очень унизительное положение, конечно. Сейчас как никогда видно, что Россия влезла в нахрен ей не нужные Сирию и Ливию воевать за чужие интересы. Причем даже не понятно, кто заказчик (или даже хозяин). Долгое время удавалось балансировать и кое-как изображать «самостоятельность», но долго сидеть на двух стульях невозможно.

Но ведь уйти тоже не дают! Видно, что Путин-то на самом деле давно и прекрасно понимает всю шаткость и опасность своего положения в этих сирийских песках, не зря ж он уже три раза провозглашал «полную победу в Сирии» и рвался на выход; но нифига — хозяева не отпускали. «Ты куда, милок?»

И вот сейчас мы там уже на волосок от прямого столкновения с турками. Столкновения настолько же безнадежного, насколько и бессмысленного. У турок тоже положение отчаянное — еще миллион беженцев из Идлиба они просто не прокормят, поэтому им придется ввязываться по полной.

Мерзейшая ситуация. Плохо, когда твоя страна — игрушка каких-то непонятных сил. Воистину криптоколония.