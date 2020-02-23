В СИЗО Уфы обнаружили двух фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”

23.02.2020, 23:54, Новости дня

Крымские татары Узеир и Теймур Абдуллаевы, приговоренные российским судом к длительным срок заключения за участие в организации “Хизб ут-Тахрир”, находятся в уфинском СИЗО №1 (Башкорстан, РФ). Об этом Крымской правозащитной группе сообщила их мать Диляра Абдуллаева.

«Вчера узнала что мои сыновья еще в Уфе. У них ничего нет, они голодные. Попыталась через интернет найти магазин и сделала заказ, но когда им доставят еду, неизвестно, а их каждый день могут этапировать”, – сказала она.

Женщина пояснила, что ее сыновья по религиозным убеждениям есть еду, которую дают в следственном изоляторе.

Абдуллаева сообщала, что ее сыновей 10 февраля ночью отправили по этапу в неизвестном направлении из СИЗО в Таганроге.

Осужденные по "делу крымских мусульман" братья Узеир и Теймур Абдуллаевы до сих пор находятся в СИЗО №1 УФСИН РФ по… Posted by Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group on Pühapäev, 23. veebruar 2020

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденова были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов так называемого первого симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам. Позже Верховный суд России сократил срок братьям Абдуллаевым на полгода.