ВОЗ: на борьбу с вирусом Эбола в ДРК требуется 40 миллионов долларов

23.02.2020, 23:52, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ей срочно необходимы 40 миллионов долларов для спасения операции по противодействию эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

Борьба с Эболой в охваченных конфликтом провинциях Северное Киву и Итури нуждается в финансовой реанимации. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ее фонды опустеют к концу этого месяца, и призывает доноров немедленно вмешаться и перевести средства, необходимые для борьбы с этой опасной болезнью.

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что отказ поддержать эту операцию приведет к трагическим последствиям, поскольку в сдерживании вируса лихорадки Эбола достигнут существенный прогресс. По его словам, за последние два месяца регистрировалось от 3 до 15 случаев заболевания в неделю. Для сравнения, в апреле 2019 года было зарегистрировано 120 случаев.

«На прошлой неделе был зарегистрирован лишь один случай заболевания, и у нас осталось лишь две зоны на востоке ДРК, где фиксируются случаи лихорадки Эбола, – сказал Язаревич. – Но если мы не получим финансирования, то есть опасность, что вирус получит более широкое распространение. Поэтому мы обращаемся с призывом о дополнительном финансировании».

ВОЗ сообщает о 3433 случаев лихорадки Эбола. Из них 2253 закончились смертельным исходом. Таким образом, уровень летальности составляет 66 процентов. Язаревич уточняет, что в случае получения 40 миллионов долларов деньги также пойдут на мероприятия по повышению готовности в соседних странах.

Язаревич отметил, что благодаря скромным инвестициям ВОЗ в размере 18 миллионов долларов на помощь Уганде в создании систем скрининга, мониторинга и других, удалось не допустить укоренения лихорадки Эбола в этой стране в прошлом году.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Язаревич сказал, что операцию по борьбе с Эболой нельзя прерывать, поскольку если есть хотя бы один случай заболевания, есть риск дальнейшего распространения.

«Нам нужно довести количество случаев до нуля. Мы делаем успехи, но опять же, независимо от того, идет ли речь об одном случае, или их больше, мероприятия, которые нужно провести, те же самые. Но нам нужно, чтобы эти мероприятия были профинансированы», – сказал он.

За последний 21 день было восемь подтвержденных случаев лихорадки Эбола в городах Бени и Мабалако в Северном Киву. Однако за последние 42 дня не было ни одного нового случая заболевания в медицинских зонах Бутембо и Мамбаса.

ВОЗ считает обнадеживающим признаком сокращение географического распространения вируса Эбола и снижение числа заболеваний.