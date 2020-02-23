Трамп оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом

23.02.2020, 23:44, Новости дня

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Индию выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

«Это [коронавирус] большая проблема, но председатель Си [Цзиньпин] любит свою страну. Он очень много работает, <…> и он решит эту проблему», – цитирует Трампа ТАСС.

«Мы [американские власти] активно [в этом] участвуем, мы хорошо осведомлены обо всем происходящем. В нашей стране [ситуация] полностью находится под нашим контролем», – отметил американский лидер на Южной лужайке Белого дома.

Он добавил, что в США было 12 заболевших, но сейчас многим из них стало лучше.

Напомним, по последним данным, на утро воскресенья на материковой части Китая подтверждено почти 77 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 2 тыс. 442 человека. Состояние еще 10 тыс. 968 оценивается как тяжелое. Излечились 22 тыс. 888 человек. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

12.02 / Адвокат рассказал, сколько оставалось жить покончившему с собой экс-начальнику УФСИН

08.02 / Guardian — подземный «сталинистский» город в Албании хотят превратить в тематический парк

16.02 / Идлиб: турецкий вызов Дамаску

05.02 / Трамп в Конгрессе США обещал Гуайдо «сокрушить» Мадуро

06.01 / Цена на золото достигла максимума за последние шесть лет, нефть Brent подорожала до $70

10.02 / WSJ — меньше социалки, больше военных расходов — в США сверстали новый бюджет

27.12 / Из-за исков к правительству Гройсмана заблокированы выплаты аграриям 1 млрд грн – Милованов

09.01 / Таксист выставил из машины жену футболиста Погребняка

31.01 / Общество: Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика