Трамп оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом

23.02.2020, 23:44, Новости дня

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в Индию выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин справится со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

«Это [коронавирус] большая проблема, но председатель Си [Цзиньпин] любит свою страну. Он очень много работает, <…> и он решит эту проблему», – цитирует Трампа ТАСС.

«Мы [американские власти] активно [в этом] участвуем, мы хорошо осведомлены обо всем происходящем. В нашей стране [ситуация] полностью находится под нашим контролем», – отметил американский лидер на Южной лужайке Белого дома.

Он добавил, что в США было 12 заболевших, но сейчас многим из них стало лучше.

Напомним, по последним данным, на утро воскресенья на материковой части Китая подтверждено почти 77 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 2 тыс. 442 человека. Состояние еще 10 тыс. 968 оценивается как тяжелое. Излечились 22 тыс. 888 человек. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.