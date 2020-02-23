Украинская теннисистка Костюк выиграла турнир в Каире и в одиночном разряде

23.02.2020, 23:42, Новости дня

23 февраля украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в финале одиночного разряда на турнире ITF в египетском Каире. Об этом сообщает сайт ITF.

Соперницей украинки была третья сеяная на турнире Алена Большова из Испании.

Поединок длился два сета и завершился разгромом испанки, Костюк победила со счетом 6:1, 6:0.

В одиночном разряде на турнире в Каире 17-летняя украинка провела пять поединков и не проиграла ни одного сета.

22 февраля Костюк вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой выиграла финал парного разряда.

«Большой теннис Украины» (БТУ) отмечает, что победа в Каире в одиночном разряде стала для Костюк третьей в профессиональной карьере, два предыдущих были в венгерском Дунакеси (в 2017 году) и в австралийском Берни (в 2018 году).

В рейтинге WTA 17-летняя Костюк занимает 168-ю строчку. БТУ отмечает, что после турнира в Каире украинка вернется в топ-150.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Студенты РНИМУ пройдут на лыжах по местам боевой славы Подмосковья

01.02 / Sky News — послевкусие гражданской войны — брексит уже позади, но раскол в обществе никуда не делся

03.01 / Освобожденный из российского плена моряк Эйдер женился в прямом эфире

10.01 / Эксперт: Налог Лукашенко на транзит российской нефти подорвет экономику Белоруссии

20.02 / Денис Черышев включен в команду недели Лиги чемпионов

10.02 / Phuket News — двое детей из России погибли при столкновении катеров на Пхукете

02.01 / Ушел из жизни бывший комиссионер НБА Стерн

11.02 / Die Welt — российская нефтяная индустрия выиграла от санкций США

01.02 / Шестерых детей госпитализировали после посещения сауны

27.01 / В РФ решили разработать полиграф на основе МРТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика