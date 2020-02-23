“Они устали воевать”. Трамп заявил, что готов заключить мирное соглашение с талибами

23.02.2020, 23:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить мирное соглашение с движением “Талибан”. Как сообщает телеканал USA Today, об этом он заявил журналистам 23 февраля перед тем, как отправиться в Индию.

Он выразил уверенность, что талибы, как и США, хотят заключить сделку. По мнению Трампа, “они устали воевать”.

Президент США подчеркнул, что соглашение может быть подписано, если группа переговорщиков сможет договориться о деталях. Еще одно важное условие, отмечает USA Today, – это “семидневное сокращение насилия”, которое вступило в силу в пятницу, 21 февраля.

Исламистское движение “Талибан” зародилось в Афганистане в 1994 году. В 1996–2001 годах талибы контролировали большую часть страны. В 2001 году, через месяц после терактов 11 сентября, международная коалиция под руководством США начала военную кампанию в Афганистане, свергнув правительство талибов, которое укрывало организаторов теракта. В 2003 году Совбез ООН признал “Талибан” террористической организацией”

В 2013–2014 годах начался постепенный вывод американских войск из Афганистана. 

26 января 2019 года агентство Reuters написало, что официальные представители талибов согласовали с американскими переговорщиками проект мирного соглашения, предусматривающий вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

3 сентября специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад сообщил, что США и «Талибан» достигли соглашения об условиях мирного договора в Афганистане.

Однако 7 сентября Трамп заявил об отмене переговоров из-за теракта, за который «Талибан» взял на себя ответственность.

Переговоры о мирном соглашении между США и “Талибаном” возобновились в декабре 2019 года по инициативе талибов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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