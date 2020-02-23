Джиган и Оксана Самойлова заплатили за роды в Майами более 800 тысяч рублей

23.02.2020, 23:30, Разное

Несколько дней назад рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова в четвертый раз стали родителями, у них родился мальчик. Как известно, на свет малыш появился в дорогой клинике в Майами, а обошлись роды супругам в сумму более 800 тысяч рублей.

Майами считается одним из дорогих городов по стоимости проживания даже по меркам США. Стандартные роды в клинике, которую выбрала Оксана Самойлова, стоят порядка 6000 долларов. Так как модели в очередной раз сделали кесарево сечение для появления на свет сына рэпера и модели, обошлась услуга родителям в сумму около 10,5 тысячи долларов.

На данный момент рэпер Джиган вместе с возлюбленной и четырьмя детьми остается в США. Дочери не скрывают радости после появления в их семье младшего брата, по очереди держа малыша на руках.