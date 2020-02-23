Свитер Овечкина, посвященный Брайанту, ушел с молотка за 9 тысяч долларов

23.02.2020, 23:30, Новости дня

Свиттер российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, посвященный легендарному баскетболисту Коби Брайнту, который погиб в результате крушения вертолета, был продан на аукционе за 9150 долларов.

Капитан "Кэпиталз" вышел на разминку перед матчем с "Нэшвилл Предаторз" в свитере с номером 24. Так российский хоккеист почтил память Брайанта, который большую часть своей карьеры выступал под 24-м номером.

Александр оставил на свитере автограф, после чего тот был выставлен на аукцион. Как сообщает "РИА Новости", также ушли с молотка клюшка и краги с автографами Овечкина за 2550 и 2100 долларов соответственно. Все вырученные средства пойдут семье Брайанта.

Напомним, Коби погиб в воскресенье, 26 января. Вертолет разбился близ города Калабасас, на борту находились, помимо баскетболиста, его 13-летняя дочь и друзья семьи. Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. У него осталась жена и три дочери.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Полозов: Все надеются, что в ходе следующего обмена освободят и крымских татар. Но остался ли у Украины обменный фонд?

15.02 / Макрон выступил против блокирования и игнорирования России

17.01 / ЕР отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

27.01 / Конституционный суд постановил пересмотреть дело Константина Котова

23.01 / Ким Кардашян показала семейный завтрак с мужем и детьми

06.02 / Шестеркин стал рекордсменом «Рейнджерс»

27.01 / В РФ задержан японский шпион

05.02 / Хоккеисты юниорской сборной России обыграли шведских сверстников

11.02 / Вынесен приговор убийце полицейского в московском метро

07.01 / Пушков оценил отказ Эстонии ратифицировать договор о границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика