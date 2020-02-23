Свитер Овечкина, посвященный Брайанту, ушел с молотка за 9 тысяч долларов

23.02.2020, 23:30, Новости дня

Свиттер российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, посвященный легендарному баскетболисту Коби Брайнту, который погиб в результате крушения вертолета, был продан на аукционе за 9150 долларов.

Капитан "Кэпиталз" вышел на разминку перед матчем с "Нэшвилл Предаторз" в свитере с номером 24. Так российский хоккеист почтил память Брайанта, который большую часть своей карьеры выступал под 24-м номером.

Александр оставил на свитере автограф, после чего тот был выставлен на аукцион. Как сообщает "РИА Новости", также ушли с молотка клюшка и краги с автографами Овечкина за 2550 и 2100 долларов соответственно. Все вырученные средства пойдут семье Брайанта.

Напомним, Коби погиб в воскресенье, 26 января. Вертолет разбился близ города Калабасас, на борту находились, помимо баскетболиста, его 13-летняя дочь и друзья семьи. Брайанту был 41 год, он завершил карьеру в 2016 году. У него осталась жена и три дочери.