Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком

23.02.2020, 23:30, Разное

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом. На своей странице в Instagram звезда опубликовала обнаженный снимок со спины, продемонстрировав татуировки.
В описании Анфиса Чехова объяснила, что долго не могла решить, как именно поздравить мужчин с праздником. Телеведущая отметила, они должны всегда защищать тыл, дарить женщине ощущение уверенности, а в заключение добавила, что выбранная фотография будет красноречивее любых слов.

В конце поздравления звезда призвала всех мужчин защищать своих женщин, а в ответ избранницы, пообещала звезда, будут любить и уважать защитников, а также дарить им красивых наследников.



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