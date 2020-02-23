Австрия запретила проезд поезда из Италии из-за подозрения на коронавирус

23.02.2020, 23:26, Новости дня

Направлявшийся из Венеции в Мюнхен пассажирский поезд компании «Австрийские федеральные железные дороги» остановили на границе Австрии и Италии из-за подозрения на заражение двух пассажиров новым коронавирусом, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД Австрии.

По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, состав находится на итальянской территории на приграничной станции. Австрийские и итальянские власти решают вопрос о дальнейших действиях, передает ТАСС.

«Начальник окружного управления [МВД] округа Инсбрук- Ланд распорядился предотвратить въезд в Австрию», – говорится в заявлении министра внутренних дел Карла Нехаммера.

В воскресенье руководство южной австрийской федеральной земли Каринтия рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в итальянские области Венето и Ломбардия из-за распространения коронавируса. В самой Австрии случаев заражения не зарегистрировано.

По последним данным, коронавирусом в Италии заразились более 100 человек. Очаг заражения выявлен в Ломбардии, а также в соседней с ней северной области Венето, где заразились 17 человек. Также случаи заражения выявлены в Эмилии-Романье (два) и Пьемонте (один). Из-за коронавируса на неопределенный срок перенесены три матча чемпионата Италии по футболу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Помощник Зеленского Ермак наращивает влияние – СМИ

24.01 / Мосгорсуд снял арест с части акций по делу Абызова

12.02 / Двухмесячного младенца нашли у станции метро на западе Москвы

11.02 / Доктор Комаровский рассказал, что убивает Украину

29.01 / Стало известно о планах Минкомсвязи дать силовикам доступ к данным россиян

06.02 / Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

08.02 / Хуснуллин предупредил о росте числа обманутых дольщиков

06.02 / «Вест Хэм» планирует продать Ярмоленко в летнее трансферное окно

17.01 / Известно, почему с аутоиммунными заболеваниями чаще встречаются женщины

02.02 / Песков заявил о трудоустройстве бывших членов правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика