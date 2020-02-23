«Я и мои защитники»: Анастасия Решетова опубликовала милое фото с Тимати и малышом

23.02.2020, 23:21, Разное

Модель Анастасия Решетова поздравила поклонников в Instagram совместным снимком с рэпером Тимати и маленьким сыном. Фотографию звезда подписала словами «Мои защитники».
В кадре Анастасия Решетова держит сына Ратмира на руках, а Тимати стоит позади них и делает фотографию на телефон. Снимком звезда поздравила с праздником настоящих мужчин, отметив, что без них никуда.

Поклонники поблагодарили кумира за поздравления с праздников, оценив пост не только комментариями, но и множеством одобрительных лайков.
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