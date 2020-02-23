Белковский: Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского

23.02.2020, 23:18, Новости дня

Журналист Юрий Дудь может повлиять на политику в России так же, как в Украине это произошло после избрания президентом Владимира Зеленского. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 22 февраля в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дудь идеально смотрится как фигура российского Зеленского. Мы помним, что Владимир Александрович Зеленский – это украинский актер и шоумен, который в минувшем году стал президентом, получив во втором туре выборов 73% голосов. С тех пор пошли разговоры о том, есть ли в России аналог Зеленского. Есть. Для меня наиболее привлекателен в этом качестве известнейший рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), но пока больше проявлений политических амбиций мы видим со стороны Юрия Дудя», – сказал он.

Политолог считает, что Дудь, который снял недавно фильм о СПИДе в РФ, «все больше воспринимается как спаситель русского народа практически наравне с [президентом] Владимиром Путиным».

«Надо сказать, что фигура Дудя начинает пользоваться поддержкой со стороны самых разных персон – самых разных влиятельных и знаменитых персон, которые еще вчера не появлялись в этом контексте. Например, Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты, очень высоко оценивал фильм Дудя о СПИДе и дал массу поручений, связанных с контролем и проверками того, какое на самом деле состояние эпидемии СПИДа в России и не занижают ли органы исполнительной власти разные критические цифры. Скорее всего, занижают. Поэтому если бы Алексей Кудрин с его опытом и потенциалом, в том числе финансовым, поддержал Юрия Дудя как политика, этот альянс (даже не побоюсь этого слова, тандем) мог бы сформировать в нашей политике совершенно новое качество не только на думских выборах 2021 года, но и вообще», – отметил Белковский.

В январе «Медуза» сообщала, что Кремль намерен создать в России около 10 новых партийных проектов, которые в 2021 году могут участвовать в выборах в Госдуму. Среди новых политиков в этих проектах издание упоминало Дудя.