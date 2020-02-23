Мнение: 6 лет «Митингу народной воли»

23.02.2020, 23:17, Разное

Сегодня, помимо празднования 23 февраля, у нас в городе отмечают и День митинга "Народной воли", с которого собственно и стартовала Русская Весна (а также же Крымская весна, как ее составная часть). Время летит быстро — казалось было еще вчера, а уже 6 лет прошло с тех событий.

21 февраля на севастопольских ресурсах появился призыв прийти на митинг 23 февраля на площадь Нахимова.

Севастопольцы! Мы все, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства, носим это гордое имя! Мы все являемся наследниками героических традиций нашего родного города! Только нам решать судьбу Севастополя, судьбы будущих поколений севастопольцев. Янукович предал своих избирателей,

Севастопольцы!

Мы все, независимо от национальности, вероисповедания, гражданства, носим это гордое имя!

Мы все являемся наследниками героических традиций нашего родного города!

Только нам решать судьбу Севастополя, судьбы будущих поколений севастопольцев.

Янукович предал своих избирателей, позорно капитулировал перед Западом и США, по чьей указке идёт сегодня развал славянской державы. С его молчаливого согласия на Украине начался победный марш неонацизма.

Наши героические предки 70 лет назад стерли фашистскую нечисть с нашей земли.

Мы, их потомки, не допустим, чтобы коричневая зараза вновь коснулась порога нашего общего дома – Севастополя!

Давайте самостоятельно, без подсказок продажных украинских политиков и чиновников, определим судьбу нашего города.

Пришла пора действовать!

Приходите сами, приводите друзей и близких. Покажем еврооккупантам, что город-герой не сдается.

Отстоим Севастополь!

Жители Севастополя

P.S. Третья оборона Севастополя начинается в День Защитника Отечества (воскресенье), 23 февраля 2014 года, в 16-00 на площади Нахимова.

Призываем всех, кто не побоялся выступить против трусливости городского совета, всех тех, кто связывает свое будущее с Россией и принял участие в Акции «Отстаивайте же Севастополь!» (более 15000 стикеров) в этот день прийти на главную площадь города. Час настал!

И час действительно настал. Изменилась моя жизнь. Изменилась жизнь города. Изменилась жизнь страны. Да и мир за эти недолгие 6 лет стал принципиально иным. И тот митинг в Севастополе стал своеобразным водоразделом, который поделил жизнь на до и после.

А уже на следующий день над администрацией города был поднят российский флаг. Украина начала исчезать из севастопольской реальности.

Для Крыма и Севастополья, все тогда закончилось хорошо. Донбасс за ровно тот же самый выбор продолжает сражаться до сих пор, заплатив многократно более существенную цену, нежели заплатили мы. И пока Донбасс не вернулся назад в Россию, в вопросе Русской весны будет оставаться острый привкус незавершенности.