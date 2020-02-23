VOAэкспресс 23 февраля 2020

23.02.2020, 23:14, Новости дня

Россия и американские выборы

Президент США Дональд Трамп призвал расследовать вероятную утечку конфиденциальной информации во время брифинга для законодателей, посвященного российскому вмешательству в президентскую кампанию 2020 года.

Беседуя с журналистами перед отлетом из Белого дома (напомним, что президент отправляется с официальным визитом в Индию), Трамп заявил, что не был ознакомлен с разведывательной информацией о том, что Россия стремится поддержать предвыборную кампанию Берни Сандерса.

В фокусе внимания относительно российского влияния не только потенциальный демократический кандидат Сандерс. Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что не видел «никаких свидетельств», что Россия предпринимает усилия, чтобы помочь переизбранию президента Дональда Трампа. При этом он признал, что не запрашивал докладов разведки, в которых утверждается обратное.

Кокусы в Неваде

Сенатор штата Вермонт Берни Сандерс, отличающийся непримиримой позицией в вопросах социально-экономической справедливости, вышел в лидеры на кокусах Демократической партии в Неваде. По результатам подсчета голосов с половины участков, Сандерс получил 47%. На втором месте – Джо Байден.

Широкая поддержка разных возрастных, расовых и идеологических групп закрепила статус Сандерса в качесте лидера в гонке за право стать соперником Дональда Трампа на президентских выборах.

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