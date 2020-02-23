Будущий ребенок Илона Маска и певицы Граймс сможет сам выбрать себе пол

23.02.2020, 23:08, Разное

9 января этого года 31-летняя певица Клэр Элис Буше (больше известная как Grimes) объявила о том, что они с Илоном Маском ждут ребенка. В своем Instagram она опубликовала селфи, на котором позировала топлес, а ее живот украшало изображение ребенка. С тех пор тема интересного положения то и дело всплывает в соцсетях певицы. В начале февраля она делилась с поклонниками трудностями беременности, а в минувшую пятницу рассказала, кого она носит под сердцем. Ответ певицы удивил многих.

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Вместо привычной формулировки «мальчик» или девочка» она решила говорить о будущем ребенке, используя гендерно-нейтральную «они». И придерживаться ее в дальнейшем до тех самых пор, пока ребенок не повзрослеет и сам не определит, кто он — он или она. А пояснила это так:

Я чувствую, что их частная жизнь должна быть защищена. Когда они подрастут, они сами смогут решить свою судьбу и личность. Не думаю, что они согласятся быть знаменитыми или появляться на публике. Поэтому я не хочу обозначать их пол, чтобы им не пришлось потом проживать навязанную гендером жизнь, —

ответила певица одному из фанатов в Twitter.

Во время прямой трансляции Клэр также сообщила, что уже выбрала имя для своего отпрыска.

Все, кому я сказала, уже осудили мой выбор. Сказали, что над ребенком с таким именем все будут смеяться. Но на самом деле это гениальное имя, а люди просто пока не в состоянии оценить его, потому что оно слишком авангардное.

Что думает по этому поводу Илон Маск, до сих пор не ясно — будущий отец воздерживается от комментариев.

Напомним, для певицы Grimes ребенок станет первым, а вот для Илона Маска уже шестым: первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск, родила от Илона пятерых сыновей — Дамиана, Ксавьера, Кая, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась. В 2010-м Маск женился на 23-летней актрисе Талуле Райли. Они прожили в браке два года, после чего развелись, а в 2013 году… снова поженились — на этот раз брак продлился 3 года. В ноябре 2016 года Маск развелся с Райли.

Впервые об отношениях Илона Маска и Grimes заговорили в 2018 году, после того как они вместе вышли на красную дорожку бала Met Gala в Нью-Йорке. После моделей и актрис мало кто ожидал увидеть в богатой любовной биографии миллиардера украинско-французскую певицу довольно неформального вида. Впрочем, инсайдеры настойчиво утверждали: отношения между ними развиваются настоящие. Осенью 2018 года Grimes была замечена на прогулке с детьми Маска.

Ранее Grimes ограничивалась лишь одним комментарием, что беременность — «очень дикое и воинственное состояние бытия». Отец будущего ребенка Илон Маск от комментариев до сих пор воздерживается.