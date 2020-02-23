Эффектный выход: Рианна в платье цвета фиалки на премии NAACP Awards

23.02.2020, 23:08, Разное

В Калифорнии прошла церемония вручения NAACP — премии Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения США, за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы. Одним из лауреатов премии стала певица Рианна, которая на днях отметила свое 32-летие веселой вечеринкой в Мексике. А в этот вечер удостоилась награды за «особые достижения и выдающуюся социальную работу» — владелица бьюти-империи и певица помогла собрать миллионы долларов на помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий.

На сцену за наградой Рианна поднялась в эффектном платье Givenchy Haute Couture насыщенного цвета фиалки. В волнах плиссированных оборок, которые украшали низ наряда, и сама певица выглядела как диковинный цветок. Образ дополнили босоножки на тонких ремешках, массивные кольца, серьги с крупными драгоценными камнями фиолетового оттенка и прическа, уложенная в гладкий хвост.

Принимая почетную статуэтку в форме человека, держащего земной шар над головой, Рианна произнесла пронзительную речь:

Эта награда не только моя. Мы сделали это вместе. Я рада, что смогла основать фонд Клары Лайонел в 2012 году — это некоммерческая организация, созданная в память о моей бабушке. Если есть что-то, чему я научилась, так это то, что мы можем сделать этот мир лучше вместе. Мы не можем сделать это по отдельности. Мы не можем позволить безразличию охватить нас. Давайте не будем думать так: «Это случилось с тобой, это твоя проблема!» Это проблема женщин. Это проблема темнокожих людей. Это проблема бедных людей. У скольких из нас в этом зале есть коллеги, партнеры и друзья других рас, другого пола и религий? Поднимите руки! Это касается каждого! Представьте, что мы можем сделать вместе. Спасибо, —

сказала со сцены певица.

Кроме Рианны наград удостоились певица Лиззо (лучшее видео и артистка года), Бруно Марс (лучший исполнитель), рэпер Lil Nas X (новый артист), юная 15-летняя актриса Марсай Мартин (лучшая роль второго плана в комедии), 50 Cent (лучшая режиссура драматического сериала) и Джада Пинкетт-Смит (за Red Table Talk). А также Бейонсе — за альбом Homecoming, саундтрек к «Королю льву» и лучшую песню, и ее дочь, восьмилетняя Блу Айви Картер. Она получила награду за «выдающийся дуэт/группу» и исполнение песни Brown Skin Girl. Трек, который летом вошел в чарт Billboard Hot 100, был записан Бейонсе, Блу Айви, гавайским рэпером Saint Jhn и нигерийским певцом Wizkid. Причем девочка значится в композиции как автор и исполнитель.