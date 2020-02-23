Мнение: Экспресс-анализ

23.02.2020, 22:59, Разное

Треть писем в рубрику начинаются примерно так:

«Полгода назад психолог порекомендовала Вашу книгу. Затем стала изучать Ваши материалы в ЖЖ. До этого этой площадкой не интересовалась, аккаунт не регистрировала. Поэтому когда решила написать в рубрику, столкнулась с установленным Вами правилом о сроке жизни аккаунта для участия в рубрике. Поэтому справедливо жду отказа в разборе в т.ч. по этому основанию. Но честно говоря, я ощущаю себя в таком дефолте,что через три месяца разбор может уже не понадобиться. Так что я вцелом ничего не теряю, написав сейчас»

Или вот так:

«Блог читаю давно, но аккаунт зарегистрировал только сейчас, специально, чтобы написать письмо в рубрику. Если по правилам разобрать мое письмо нельзя, не могли бы вы прокомментировать в личном сообщении, буквально несколько слов. Конечно ничего особенного в моей ситуации для вас нет, но значит ответ и не займет много времени. Мне же он жизненно необходим, без вашего совета я чувствую себя на распутье и не знаю, куда двигаться».

Это все цитаты из писем, авторы которых надеются на разбор.

Или вот такое еще:

«Наткнулся на вашу страничку некоторые время назад, сначала читал нерегулярно, последнее время каждый день. В настоящий момент возникла острая необходимость описать свою ситуацию. К сожалению, заблаговременно не зарегистрировал аккаунт, и теперь не знаю, сделаете ли вы мне исключение. Но есть необходимость разложить свою ситуацию по полочкам, сформулировать для себя, поэтому в любом случае написать письмо будет не лишним».

Это почти треть всех, кто пишет в рубрику.

Они одинаковы все и их ситуации очень похожи.

Проблема их видна уже по первому абзацу.

Они считают, что другие люди должны нянчиться с ними и поэтому никогда не берут опеку себя в свои руки.

Это корона Сокровища, которая время от времени превращается в корону Победителя, и тогда они выбивают опеку более активно. Вкладывать они ничего не хотят, выполнять чьи-то условия не собираются, чужие интересны не учитывают, зато ныть и многословно оправдываться готовы всегда, не видя, какими противными и жалкими это их делает. А если вдруг замечают, начинают требовать более грубо.

Их письма можно не дочитывать, там всегда описана одна и та же ситуация. Разнообразия ноль.

Депрессия, дефолт, с работой все плохо, в отношениях еще хуже, родители огорчают, друзья отсутствуют, здоровье подводит.

И это не только нытье. Нытье и стремление во всех ресурсах найти нянек — это причина их бед. Но как следствие у них и правда все очень плохо.

А будет еще хуже.

До тех пор, пока они не сообразят, что другие им не няньки, у них все будет рассыпаться.

Когда вы читаете письма в рубрику, вы можете быть абсолютно уверены, что автор в обращении ко мне проявил максимум такта и эмпатии, которые у него есть. И если вы видите ноль всего этого, значит в обычной жизни этого еще меньше. При написании письма рефлексии куда больше, чем в жизни, и вы видите лучший вариант поведения.

Если автор ноет в письме, значит в жизни он нытик во много раз больше.

Если он пишет письмо с нарушением всех правил и длинно объясняет, почему ему должно быть сделано исключение, значит именно так он ведет себя на работе, правила все нарушает и морит начальство Попрошайкой, а в личных отношениях к этому добавляется его грубый Штурман.

Вот как письмо автора первой цитаты заканчивается, например:

«Я записалась на онлайн курсы английского, скачала приложение по тренировкам дома, сделала планинг по каждому му ресурсу. Но делаю всё через силу. Без удовольствия. Даже секс уже не охото. И муж сразу бесит невероятно, если халтурит. Хотя либидо всегда было бешаное. Раньше халтуру терпела, он отрабатывал. А вчера я не то что решето открыла, я ему на голову его одела. Так достал со своими халтурами. Дура я, конечно. Но мне будто уже все равно. Хотя наверное не до конца, раз вам написала.

Это дефолт? Или что со мной? Как же мне исполнять ваш завет по прокачке, если от всего воротит уже?!»

И точно так же заканчиваются другие письма такого плана.

Сделайте анализ для всех таких авторов. Они не воспользуются, конечно.

Но им и не помочь. В жизни людей работает жесткий отбор, как и в жизни диких животных. Под короной люди превращаются в тени, освобождая дорогу в социуме другим, наполненным энергией, без короны.

И вот тем, кто имеет шанс стать успешными, ваш анализ пригодится.