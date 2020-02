«На вашем месте могли быть Парагвай, Камбоджа». Пайфер назвал Украину жертвой в истории с разговором Трампа и Зеленского

23.02.2020, 22:54, Новости дня

Украина стала жертвой скандала, вызванного телефонным разговором в июле 2019 года американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью НВ, которое было опубликовано 23 февраля.

«Прежде всего я назвал бы это скандалом Трампа, и только. В моем представлении Украина – жертва произошедшего. На вашем месте мог быть Парагвай, Камбоджа, любая другая страна, это точно не вина Украины. И я думаю, существует много направлений, в которых у США и Украины есть и будут общие цели и интересы», – сказал он.

Во время разговора глав государств Трамп поднимал вопрос деятельности в Украине компании, в которой работал Хантер Байден, сын демократа Джо Байдена, одного из вероятных его соперников на выборах президента в 2020 году.

Дипломат считает, что «Зеленский и его команда в последние полгода проделали хорошую работу и придерживаются очень правильной линии в отношениях с США».

«С другой стороны, Украина не инициировала расследование по Джо Байдену, как того хотел Трамп, и это тоже очень важно, поскольку позволило сохранить отношения с обеими партиями в Конгрессе США и не создало причин для недовольства демократов», – отметил Пайфер.

По его словам, он переживает из-за того, что «Трамп, очевидно, придерживается российской точки зрения, что это Украина, а не Россия вмешалась в американские выборы 2016 года».

«Еще до начала импичмента он не вел себя объективно, а, на­оборот, показывал себя пристрастным в этом вопросе. Во-вторых, Руди Джулиани, персональный юрист президента [США], все еще очень активен и старается втянуть Украину в повестку дня внутренней политики США. Поэтому я немного переживаю за то, как это отразится на дальнейших отношениях с Украиной и ее пребывании в фокусе американского внимания», – заявил экс-посол США.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. Вечером 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.