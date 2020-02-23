Суд приостановил перевод пациентов с подозрением на коронавирус в город в Калифорнии

23.02.2020, 22:52, Новости дня

Власти города Коста-Меса в Калифорнии были ошеломлены, когда узнали, что федеральное правительство может организовать место для карантина пациентов с подозрением на коронавирус в одном из городских зданий. Об этом сообщила телекомпания АВС.

Жители и руководство города собрались на пресс-конференцию в субботу, через день после того, как город добился временного судебного запрета на использование Развивающего центра Фэйрвью в этих целях.

«Привезти людей в город и открыть учреждение для лечения людей с заразным, инфекционным заболеванием – не лучший выход», – заявила жителям мэр города Катрина Фоли.

В документах, в пятницу направленных городскими властями в суд, говорится, что федеральное правительство в воскресенье планировало перевезти до 50 пациентов с подозрением на коронавирус с авиабазы Трэвис, где они проходят карантин, в Коста-Месу.

Федеральный судья в пятницу издал временный запрет на использование учреждения в Коста-Месе в качестве возможного места для организации карантина для пациентов с коронавирусом.

Судебное решение запрещает перевозить пациентов до слушаний, которые начнутся в понедельник.

Новости о планах правительства вызвали раздражение у местных жителей. Многие пришли на встречу в субботу с такими плакатами как «Скажем “нет” закреплению коронавируса в нашем городе!»

В заведении, оказавшемся в центре внимания, когда-то содержалось до 2 тысяч человек с нарушениями в развитии, однако сейчас оно практически пустует, утверждают официальные лица.

В судебных документах городские власти охарактеризовали здание как «неподходящее место для карантина, поскольку нет возможности ограничить доступ на этот объект и выход из него».