Суд приостановил перевод пациентов с подозрением на коронавирус в город в Калифорнии

23.02.2020, 22:52, Новости дня

Власти города Коста-Меса в Калифорнии были ошеломлены, когда узнали, что федеральное правительство может организовать место для карантина пациентов с подозрением на коронавирус в одном из городских зданий. Об этом сообщила телекомпания АВС.

Жители и руководство города собрались на пресс-конференцию в субботу, через день после того, как город добился временного судебного запрета на использование Развивающего центра Фэйрвью в этих целях.

«Привезти людей в город и открыть учреждение для лечения людей с заразным, инфекционным заболеванием – не лучший выход», – заявила жителям мэр города Катрина Фоли.

В документах, в пятницу направленных городскими властями в суд, говорится, что федеральное правительство в воскресенье планировало перевезти до 50 пациентов с подозрением на коронавирус с авиабазы Трэвис, где они проходят карантин, в Коста-Месу.

Федеральный судья в пятницу издал временный запрет на использование учреждения в Коста-Месе в качестве возможного места для организации карантина для пациентов с коронавирусом.

Судебное решение запрещает перевозить пациентов до слушаний, которые начнутся в понедельник.

Новости о планах правительства вызвали раздражение у местных жителей. Многие пришли на встречу в субботу с такими плакатами как «Скажем “нет” закреплению коронавируса в нашем городе!»

В заведении, оказавшемся в центре внимания, когда-то содержалось до 2 тысяч человек с нарушениями в развитии, однако сейчас оно практически пустует, утверждают официальные лица.

В судебных документах городские власти охарактеризовали здание как «неподходящее место для карантина, поскольку нет возможности ограничить доступ на этот объект и выход из него».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Ракету «Союз-5» признали неоптимальной

20.02 / Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Марселе

27.01 / Пришлось извиняться: темнокожего студента обвинили в «грязных танцах» с осетинкой

21.01 / Минкомсвязь не исключила бесплатного доступа россиян к соцсетям

21.01 / У жителя Львова нашли часы со встроенной видеокамерой. Штраф составил 3400 грн

04.02 / Лев превратился в мышь — обозреватель Guardian об ослаблении британской экономики после брексита

16.02 / В ЕС захотели отказаться от принципа единогласия при принятии решений

21.02 / Путин о бывших руководителях Украины: Бабки-то где? В заграничных банках

22.02 / Логинов задумался об окончании карьеры биатлониста

29.01 / Переговоры об отношениях Британии и ЕС после Brexit начнутся 3 марта – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика