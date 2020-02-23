В Одессе отметили 23 февраля возложением цветом к памятнику Неизвестному матросу

23.02.2020, 22:51, Новости дня

Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену празднования Дня защитника Отечества на государственном уровне, информирует местное издание «Думская».

«Одесситы отметили День Советской армии. <…> Несколько десятков пенсионеров возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы», – цитирует издание ТАСС.

Часть людей, участвующих в возложении цветов, принесли с собой портреты советского маршала Георгия Жукова.

За участниками возложения цветов наблюдали несколько десятков украинских националистов – приверженцев политики декоммунизации. «Мы пришли проследить, чтобы здесь не нарушали закон о декоммунизации», – отметил свое присутствие один из них.

Мероприятие сопровождалось небольшой словесной перебранкой с обеих сторон, но в целом закончилось мирно.

В воскресенье утром украинский телеканал «Интер» показал два фильма о советских десантниках, несмотря на предупреждение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете подобных тематических трансляций в честь 23 февраля.

В тот же день депутат Верховной рады Илья Кива поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества и в нецензурной форме высказался о проводящейся декоммунизации.

Вдобавок к этому официально отмененный на Украине праздник 23 февраля вырвался в тройку лидеров запросов Google.

Напомним, в 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.



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