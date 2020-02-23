Код здоровья и стимуляция производства: репортаж с китайской передовой

23.02.2020, 22:30, Новости дня

Взгляд изнутри. О ситуации с коронавирусом — специально для "Вестей недели" репортаж наших коллег с Центрального телевидения Китая.

Рабочий день пекинских курьеров начинается с дезинфекции. Это столичный распределительный центр ZTO, лидера китайского рынка экспресс-доставки. Скутеры, лотки, посылки — все обрабатывают специальным раствором. Хоу Юнмэн работает курьером два года. С начала коронавирусной эпидемии его рабочая нагрузка, как и зарплата, упала вдвое.

Как и его коллеги, Хоу считает возвращение к работе своим долгом. В ZTO на рабочих местах уже 70% персонала, несмотря на то что оборот восстановился только на треть. Всему виной медленный перезапуск интернет-торговли.

"Возобновление работы службы доставки важно не только в экономическом смысле. Пока эпидемия продолжается, мы должны взять на себя больше социальной ответственности. Многие люди могут оставаться дома, потому что курьеры делают свою работу", — отметил Сы Лияо, заместитель управляющего пекинским центром службы доставки ZTO Express.

С такой же мотивацией выходят из продленных новогодних каникул сотрудники фармкомпаний и фабрик по производству медицинских материалов. Одними из первых в Пекине возобновили работу предприятия по производству медицинских масок. Один из заводов еще полмесяца назад производил подгузники. Его переоборудовали в кратчайшие сроки, теперь он может производить до миллиона штук, и все это вскоре попадет на пекинский рынок.

У пекинской фабрики "Бэйшутэ" в эти горячие дни две проблемы — дефицит сырья и рабочей силы. Полимерный материал, служащий фильтром в масках, подорожал в пять раз. Часть персонала не успела вернуться с новогодних каникул из-за противоэпидемических мер, а набрать на гигиеническое производство людей с улицы нельзя.

Доплачивают не только работникам, но и работодателям. По распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина, местные власти по всему Китаю стимулируют восстановление производства после вынужденных 10-дневных каникул.

"Управляющий комитет Центрального делового района Пекина разработал 18 мер, чтобы гарантировать восстановление нормальной работы компаний. Эти меры включают создание специальных фондов, снижение или отмену арендной платы для малого и среднего бизнеса, политику по снижению налогов и сборов, отсрочку страховых платежей и увеличение объемов финансовой поддержки", — сообщил Чжан Цзюнъян, глава Департамента промышленного развития Центрального делового района Пекина.

Медленные темпы восстановления экономической активности заметны и по отсутствию пробок в деловом центре Пекина, и по недозагруженности столичного метро.

По мере того, как в Пекин возвращаются все больше людей на заработки, метрополитен принял беспрецедентные меры по защите безопасности и профилактике коронавируса. Каждый человек должен пройти через сенсор металла, контролируется температура каждого пассажира. И только после этого можно войти в пекинскую подземку.

До введения противоэпидемических мер столичное метро обслуживало 10 миллионов пассажиров в день, сейчас их менее 700 тысяч. Но, несмотря на более чем десятикратное снижение нагрузки количество поездов не уменьшили, а увеличили.

"Мы обеспечиваем максимальное количество поездов с минимальными интервалами. Мы также увеличили количество вагонов, чтобы увеличить объемы свободного пространства между пассажирами", — пояснил один из менеджеров метрополитена.

Китай сейчас решает одновременно две задачи. Нужно и не допустить распространения вируса и вернуть на фабрики миллионы рабочих-мигрантов? Компании промышленно развитых восточных регионов посылают за ними чартерные авиа-, железнодорожные и автобусные рейсы, региональные власти присылают медиков для проверки состояния здоровья прямо на борту. Тем, кто не попал на спецрейсы и добирается самостоятельно, выплачивают компенсацию в размере до 115 долларов.

Нинбо — ключевой порт восточной провинции Чжэцзян, одного из локомотивов китайской экономики. Город входит в 100-миллионную мегаагломерацию дельты реки Янцзы с центром в Шанхае, которая обеспечивает четверть ВВП страны. В нее же входит столица Чжэцзяна Ханчжоу, где базируется Alibaba, самый известный интернет-гигант Китая. Его мобильное приложение с 11 февраля помогает контролировать миграционные потоки в городе.

QR-код здоровья жители Ханчжоу получают после заполнения анкеты онлайн на контрольных пунктах. Если вы не были в районах со сложной эпидемиологической ситуацией, не контактировали с больными и не жалуетесь на здоровье, его цвет будет зеленым. Если он желтый или красный, вас ждет 7-дневный или 14-дневный карантин на дому. Цвет может поменяться и позже в результате контрольных замеров температуры.

"С кодом здоровья мы можем обеспечить возвращение работников на предприятия в упорядоченном режиме. Он помогает нам реализовать полномасштабный план по профилактике и контролю эпидемической ситуации", — рассказал Люй Ганфэн, замначальника Управления информационных ресурсов администрации Ханчжоу.

Код здоровья в городе получили уже около 7 миллионов человек — 80% его населения. Система позволила восстановить производство более чем половине городских предприятий. В Alibaba готовит аналогичный проект для реализации в национальном масштабе на базе платежного приложения AliPay, которое насчитывает более миллиарда пользователей.

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"Вести недели"