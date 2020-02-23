Врачи назвали ранние симптомы рака легких, которые часто игнорируют

23.02.2020, 22:30, Разное

Врачи рассказали о ранних симптомах онкологии легких, которые легко пропустить. Данный вид рака возникает даже у тех людей, кто никогда не пробовал сигареты, поэтому крайне важно знать первые проявления, так как ранее обнаружение повысит вероятность удачного лечения.
При данном виде онкологии человек жалуется на одышку даже после незначительных нагрузок. Пациент сталкивается с повышенной утомляемостью, сочетающейся с регулярной усталостью. В случае потери веса и плохом аппетите также стоит обратиться к врачам. Поскольку заболевание очень долго развивается почти бессимптомно, можно распознать рост злокачественного образования благодаря следующими симптомам – онемению конечностей и головокружению.

У больных также часто бывают сильные боли в груди, проявляющиеся при кашле и даже при смехе. Часто это путают с симптомом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кашель является еще одним симптомом, особенно, если он продолжительный (более 20 дней).



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