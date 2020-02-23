OnePlus 8 Pro засветился на фотографиях

23.02.2020, 22:30, Разное

Пользователю социальной сети Twitter под ником IntelSfs удалось обзавестись «живой» фотографией девайса OnePlus 8 Pro. Как оказалось, снимок был получен с канала компании в сервисе Discord.
На изображении можно обнаружить заднюю панель будущего флагманского девайса, оснащенного тремя камерами, а также еще одним датчиком ToF. Если обратить внимание на отметку геолокации, снимок был сделан в китайском Шэньчжэне. Девайс на фотографии очень схож с рендерами, опубликованными в интернете осенью прошлого года.

Предполагается, что бренд OnePlus разрабатывает сразу 3 аппарата — OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite. Вероятнее всего, разработчики представят новые устройства уже через 1-2 месяца, подытожили эксперты.



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