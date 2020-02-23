Инсайдеры рассказали о скрытой функции флагмана Xiaomi Mi 10

23.02.2020, 22:21, Разное

Чжан Гоцюань, специалист компании Xiaomi по разработке ПО, пояснил новые подробности касательно ожидаемого флагмана корпорации под названием Mi 10. Инсайдер подтвердил, устройство оснастят секретной функцией.

Речь идет о функции video toolbox. Она предусматривает улучшение видео при просмотре его на смартфоне. С помощью нескольких фильтров пользователь сможет улучшить видеоряд, улучшить звук или повысить качество картинки за счет адаптивного механизма на базе ИИ.

Не факт, что все поклонники бренда обрадуются появлению новой опции в устройствах, однако некоторым она действительно может помочь.