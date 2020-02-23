Названы самые популярные версии Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

23.02.2020, 22:21, Разное

Глава компании Xiaomi Лей Цзунь на собственной странице в соцсети Weibo устроил для поклонников бренда голосование, чтобы узнать, какие версии недавно вышедших в продажу моделей Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Оказалось, что популярными остаются комплектации с 8 Гб памяти.
Большинство поклонников бренда проголосовали за версии флагманов, оснащенные именно 8 Гб оперативной памяти. Лей Цзунь отметил, скорее всего, эти версии в розничных магазинах продаются лучше всего. Что же касается флэш-памяти, то тут пути разошлись: потенциальным покупателям Mi 10 хватает и 128 ГБ, а те поклонники, кто присматривается к Mi 10 Pro, в большинстве своем хотят 256 ГБ флэш-памяти.

В опросе приняли участие более 150 тысяч пользователей Сети, а директор бренда подчеркнул, появление коронавируса негативно отразится на дальнейших темпах производства смартфонов. Благодаря проведенному исследованию специалисты определят, на чем сосредоточить свои усилия, в первую очередь собирая более популярные комплектации.



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