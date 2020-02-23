Samsung Galaxy S20 Ultra удивил в реальных тестах

23.02.2020, 22:21, Разное

Недавно вышедший Samsung Galaxy S20 Ultra поддерживает 45-ваттную зарядку, однако в комплекте с ним поставляется только 25-ваттная. Эксперты протестировали новый флагман и выяснили, есть ли смысл тратить дополнительные средства.
Galaxy S20 Ultra комплектуется батареей на 5000 мАч, а быстрая зарядка на 45 Вт позволяет до 100% зарядить его всего за 58 минут. Удивительно, но при использовании такого же устройства на 25 Вт процесс займет всего на одну минуту больше.

Мощность зарядного устройства — это пиковое значение, которое достигается только на короткий промежуток времени в начале процесса зарядки. Вероятно, что 45-ваттное устройство позволит зарядить телефон быстрее, чем 25-ваттное, например, за 10 минут. Таким образом переплачивать эксперты особой причины не видят.



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