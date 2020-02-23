Си Цзиньпин назвал коронавирус наибольшей угрозой здоровью китайцев с момента создания КНР

23.02.2020, 22:18, Новости дня

Вспышка вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 является наибольшей угрозой для здоровья населения Китая с момента создания в 1949 году Китайской народной республики. Об этом 23 февраля на совещании в Пекине заявил глава КНР Си Цзиньпин, сообщает Xinhua.

Глава КНР признал, что коронавирус распространяется «самыми быстрыми темпами» и является «трудной для сдерживания».

По словам Си Цзиньпиня, происходящее – «и кризис, и серьезное испытание».

Он, в частности, поручил усилить борьбу с коронавирусом в провинции Хубэй и ее столице Ухань, откуда начала распространяться инфекция; ускорить научные исследования для разработки лекарств и вакцин; а также строго наказывать тех, кто мешает борьбе с коронавирусом и его профилактике.

Си Цзиньпин также назвал временным и поддающимся контролю влияние эпидемии на экономическое и социальное развитие Китая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV), началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 30 января 2020-го Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К 23 февраля инфицированы более 77 тыс. человек в 26 странах мира (из них около 76,3 тыс. – в Китае), скончались почти 2,5 тыс. человек. Из них в Китае – 2345.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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