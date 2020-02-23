О’Брайен: сообщения о новом вмешательстве России в выборы «не заслуживают внимания»

23.02.2020, 22:14, Новости дня

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в воскресенье, что не видел «никаких свидетельств», что Россия предпринимает усилия, чтобы помочь переизбранию президента Дональда Трампа. При этом он признал, что не запрашивал докладов разведки, в которых утверждается обратное.

Несколько дней назад появились сообщения, что представители американской разведки заявили контролируемому демократами Комитету Палаты представителей по разведке, что Россия пытается помочь Трампу добиться переизбрания на второй срок после того, как она вмешалась, чтобы помочь ему в 2016 году.

Выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, О’Брайен сказал: «Я в этом сомневаюсь. Это просто противоречит здравому смыслу. Зачем им нужно, чтобы его переизбрали?»

Он заявил, что Трап укрепляет альянс НАТО в противостоянии российской военной мощи, заставляя европейских союзников увеличивать расходы на оборону.

О’Брайен назвал сообщения о переданной Комитету по разведке информации «не заслуживающими внимания».

«Я видел ноль разведданных о том, что Россия пытается помочь президенту Трампу переизбраться», – сказал О’Брайен.

«Я не видел разведданных, не видел этой аналитики», – добавил он.

«Я хочу получить ту аналитику, которая у них есть, и удостовериться, что она надежная, – отметил он. – Из того, что я слышал – повторюсь, что я только читал об этом в прессе, – это не имеет никакого смысла».

«Если у кого-то из разведсообщества есть что-то другое, то я был бы рад взглянуть на это. Я просто не видел этого», – повторил советник.

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который в настоящее время является ведущим претендентом на роль соперника Трампа на выборах в ноябре, был проинформирован американской разведкой, что Россия также пытается помочь ему получить номинацию Демократической партии, возможно, исходя из предположения, что Сандерс, позиционирующий себя как демократического социалиста, станет самым слабым оппонентом Трампа.

«Это неудивительно, ведь он провел медовый месяц в Москве», – сказал О’Брайен об интересе России к кандидатуре Сандерса.

Трамп и Сандерс по-разному отреагировали на сообщения о российском вмешательстве в их интересах.

Отбывая в Индию, Трамп обвинил председателя Комитета Палаты представителей по разведке конгрессмена-демократа Адама Шиффа, который возглавлял сторону обвинения Трампа в разбирательстве по импичменту в Сенате, в утечке информации о российском вмешательстве.

На предвыборном митинге в Неваде в пятницу Трамп заявил: «Это дезинформация. Это единственное, в чем они хороши, больше ни в чем. Они ничего не делают. Ничего не делающие демократы».

Что касается Сандерса, то он заявил: «Американцы, будь то республиканцы, демократы или независимые, устали наблюдать за тем, как Россия и другие страны вмешиваются в наши выборы».

«По правде говоря, мне все равно, кого [президент России Владимир] Путин хочет видет президентом, – заявил Сандерс корреспонденту Washington Post. – У меня есть четкое послание для Путина: держитесь подальше от американских выборов, и, будучи президентом, я об этом позабочусь».